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Глава МИД заверил, что у Украины не заберут безвиз

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Глава МИД заверил, что у Украины не заберут безвиз

Безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом ничто не угрожает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (Украина-ЕС — Ред.) — никаких публичных или непубличных разговоров о любых мифических угрозах безвизу, о любых провалах политики ЕС в Украине. Это убедительное свидетельство, что фейки отдельных политических сил или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе и не имеют перспективы, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Безвизу Украины и нашему сотрудничеству, нашей интеграции в ЕС ничего не угрожает», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Кулеба также обратил внимание на то, что в совместном заявлении по результатам 23-го саммита Украина-ЕС впервые было признано Ассоциированное трио. «Мы давно настаиваем на дифференциации в рамках Восточного партнерства, чтобы Украину, Грузию и Молдову воспринимали, как особых партнеров с особыми амбициями и перспективами в отношениях с ЕС. За год нам удалось побороть скептицизм и вывести поддержку этой идеи на уровень совместного заявления Украины и ЕС», — указал он.

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Министр отметил, что Украина предлагает провести уже в ближайшее время очередную встрече в формате «ЕС плюс Ассоциированное трио», на которой обсудят дальнейшую либерализацию торговли Украины, Грузии и Молдовы с ЕС в контексте «зеленого курса» и цифрового перехода ЕС.

«Мы с коллегами из Грузии и Молдовы продолжим практику совместных визитов в страны-члены ЕС на всех уровнях, чтобы детально знакомить европейских партнеров с инициативой Ассоциированного трио и развитием новых сфер взаимодействия», — добавил Кулеба.

безвизовый режим, Дмитрий Кулеба
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