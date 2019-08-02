Кононенко уже начал ходить на допросы

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сегодня прошла очная ставка между народным депутатом от Блока Петра Порошенко Игорем Кононенко и экс-нардепом, главой холдинговой компании «Энергосеть» Дмитрием Крючковым, сообщил адвокат Крючкова Александр Лысак.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко отказался от голосовой экспертизы по делу «Центрэнерго», заявил адвокат руководителя холдинговой компании «Энергосеть», нардепа V созыва Дмитрия Крючкова Александр Лысак в комментарии «Українським новинам».

Юрист сообщил, что сегодня в 14.30 состоялась очная ставка между его клиентом и Кононенко в Национальном антикоррупционном бюро Украины — в рамках расследования уголовного производства по деятельности холдинговой компании «Энергосеть». По словам Лысака, стороны признали, что знакомы, а Крючков подтвердил, что с 2014-го по 2017 год между ними были финансовые отношения.

В НАБУ также прослушали аудиозаписи телефонных переговоров между Крючковым и Кононенко, в которых шла речь о работе компаний «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Центрэнерго», также были заслушаны записи разговоров с экс-главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрием Вовком, рассказал адвокат. Он подчеркнул, что Крючков подтвердил, что такие разговоры были, и согласился на экспертизу голоса, а Кононенко отказался давать свое согласие, «сославшись на пока еще действующий статус народного депутата Украины».

Агентство отмечает, что ранее народный депутат от БПП Юрий Буглак на очной ставке подтвердил неоднократное посещение кабинета Дмитрия Крючкова, но сослался на свой статус и отказался комментировать влияние на компанию «Центрэнерго».

«Следующие очные ставки должны состояться как с экс-руководителем администрации Порошенко Игорем Райниным, так и непосредственно с Петром Порошенко», — пишут «Українські новини».

В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что в течение 2015–2016 годов компания «Энергосеть» заключила договоры об уступке права требования долга за электроэнергию, которую «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий, и в результате деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и «Запорожьеоблэнерго», а «Энергосети».

«Радіо Свобода» в марте 2019 года опубликовало записи телефонных разговоров Крючкова с Кононенко и бизнесменами, братьями Григорием и Игорем Суркисами; записи свидетельствуют, что Кононенко, вероятно, причастен к коррупционным схемам в энергетике.