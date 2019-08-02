Печерский суд присудил выплатить Портнову 7 млн гривен

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с государственного бюджета почти 7 миллионов гривен в его пользу.

Об этом сообщила адвокат и сестра Андрея Портнова Елена Исаевская, пишет Слидсто.инфо.

Судебное заседание состоялось 2 августа, председательствовал судья Сергей Вовк.

Портнов требует возмещения почти 7 млн гривен от Министерства юстиции и Госказначейства за причиненный ущерб его репутации.

Его адвокат на заседании 2 августа заявила, что правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма прокуратуры от марта 2014 года, в котором написали неправду о причастности Портнова к нарушениям закона.

«Как говорится в исковом заявлении, тогдашние заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде в переписке с канадским правительством называли его „подозреваемым“, из-за чего он якобы попал в санкционный список этой страны. Хотя, по словам Портнова, в то время он не был подозреваемым ни в одном производстве», — рассказывают журналисты.

Представители Министерства юстиции, Государственной казначейской службы, Генпрокуратуры и МИД назвали исковые требования безосновательными и просили отказать в иске.

В своем Telegram-канале Портнов отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.