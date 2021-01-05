НАБУ вызывает бывшего депутата Кононенко на допрос

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызывает на допрос бывшего народного депутата Игоря Кононенко на 11 января.

Соответствующая повестка обнародована на сайте ведомства.

Отмечается, что детективы Главного подразделения детективов НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве № 52018000000000182 от 02.03.2018 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УКУ.

«В связи с предыдущими неявками без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича, зарегистрированного по адресу: ул. Рейтарская, г.Киев, и который проживает по адресу: ул. Радиальная, г. Киев. Вам необходимо прибыть 11.01.2021 на 10 час. 00 мин. к старшему детективу Национального бюро Третьего отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Коцюбе Олегу Павловичу по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 52018000000000182 от 02.03.2018», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о деле о выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирмой «Аркона Газ-Энергия».

Ранее СМИ сообщали, что в августе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрениях шести лицам, якобы причастным к выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на добычу газа фирме «Аркона Газ-Энергия».

Игорь Кононенко — народный депутат Украины восьмого созыва, в предыдущем парламенте был первым заместителем председателя фракции «Блок Петра Порошенко».