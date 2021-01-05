Войти
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента
позиция
Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
резонанс
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

НАБУ вызывает бывшего депутата Кононенко на допрос

284
НАБУ вызывает бывшего депутата Кононенко на допрос

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызывает на допрос бывшего народного депутата Игоря Кононенко на 11 января.

Соответствующая повестка обнародована на сайте ведомства.

Отмечается, что детективы Главного подразделения детективов НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве № 52018000000000182 от 02.03.2018 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УКУ.

«В связи с предыдущими неявками без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича, зарегистрированного по адресу: ул. Рейтарская, г.Киев, и который проживает по адресу: ул. Радиальная, г. Киев. Вам необходимо прибыть 11.01.2021 на 10 час. 00 мин. к старшему детективу Национального бюро Третьего отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Коцюбе Олегу Павловичу по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 52018000000000182 от 02.03.2018», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о деле о выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирмой «Аркона Газ-Энергия».

Читайте также: Зеленский возглавляет рейтинг доверия, а Порошенко – недоверия

Ранее СМИ сообщали, что в августе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрениях шести лицам, якобы причастным к выдаче по заниженной стоимости специального разрешения на добычу газа фирме «Аркона Газ-Энергия».

Игорь Кононенко — народный депутат Украины восьмого созыва, в предыдущем парламенте был первым заместителем председателя фракции «Блок Петра Порошенко».

НАБУ, Игорь Кононенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 января 2021
Понедельник, 4 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016