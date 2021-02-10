НАБУ подготовило подозрения Кононенко и Грановскому

Бывшим народным депутатам от «Блока Петра Порошенко» Игорю Кононенко и Александру Грановскому подготовили проекты подозрений, но их пока не согласовали.

«Такие производства (относительно экс-нардепив Кононенко и Грановского – Ред.) есть, есть даже проекты подозрений, но у нас с прокурорами разное видение относительно объема доказательств», - рассказал сегодня на брифинге журналистам директор НАБУ Артем Сытник.

Он также подтвердил информацию о том, что НАБУ сегодня проводит обыски в Энергоатоме.