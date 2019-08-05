Ответственный за состояние столичных мостов Густелеев избегает увольнения благодаря дружбе с мэром, - СМИ

Ответственность за удручающее состояние инфраструктуры Киева, в частности мостов и развязок, лежит на главе «Киевавтодора» Александре Густелееве, который неоднократно избегал увольнения со своего поста. Об этом говориться в служебной записке, которая попала в распоряжение информагенства ФОРУМ.
«КП «Киевавтодормост» является балансодержателем мостов в Киеве и обязано непосредственно содержать, обслуживать и вовремя ремонтировать мосты. Это КП как и прочие КП ШЭУ районов, входит в состав коммунальной корпорации «Киевавтодор, которую возглавляет Александр Густелев, который непосредственно отвечает за всю улично-дорожную сеть Киева, включая мосты и путепроводы и который лично определяет объекты подлежащие ремонту, а также подрядчиков которые привлекаются на эти объекты, так как все финансирование осуществляется через КК «Киевавтодор», — говорится в документе.
При этом отмечается, что за обрушение на Шелявском мосту, которое произошло в феврале 2017 года, физически ответственен Александр Густелев. Однако, тогда ему удалось избежать отставки, а вместо него был уволен заместитель мэра Киева Виталия Кличко по вопросам транспорта — Илья Сагайдак.
В документе также перечислен ряд аварий, которые произошли в Киеве за последнее время, в том числе инцидент на мосту над проспектом Николая Бажана, обрушение части бетонной конструкции пешеходного моста, который соединяет правый берег с Трухановым островом, за что был уволен и.о. директора КП «Киевавтодормост» Дмитрий Котлубей, а также обрушения на Воздухофлотском мосту, когда куски бетона и разбили проезжающий под ним электромобиль Ниссан Лиф и другие случаи повреждения имущества горожан в связи неудовлетворительным состоянием инфраструктурных объектов.
«Однако по факту аварий увольняются любые лица, не имеющие прямого, реального и непосредственного отношения, кроме реально ответственного личного друга Мэра Кличко, которым является и всячески бравирует Александр Густелев. Именно этим объясняется его непотопляемость, о чем он сам не раз заявлял», — отмечается в документе.
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