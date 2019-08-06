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Котировки китайских бирж упали на утренней торговой сессии

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Котировки китайских бирж упали на утренней торговой сессии

Основные индексы бирж материкового Китая продемонстрировали во вторник значительное снижение к закрытию промежуточной утренней торговой сессии на фоне падения котировок на фондовых рынках США и ослабления обменного курса юаня. Соответствующая статистика опубликована на сайтах бирж в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс «Шанхай композит», отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал к концу утренней торговой сессии на 2,43%, до отметки 2752,89 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс «Шэньчжэнь компонент», снизился на 2,65%, до отметки 8746,68 пункта.

Спад наблюдается и на фондовом рынке США. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник упал на 767,27 пункта (2,90%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Эксперты обращают внимание на негативное воздействие на рынок ситуации, складывающейся вокруг торговых переговоров между Китаем и США. Состоявшийся в Шанхае 30-31 июля 12-й раунд консультаций не принес каких-либо конкретных результатов, кроме договоренности продолжить переговоры в сентябре в США. Несмотря на то, что стороны назвали консультации полезными, президент США Дональд Трамп на следующий день после их окончания заявил о введении с 1 сентября новых пошлин в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

Пекин в ответ указал на готовность принять контрмеры, а 5 августа появилась информация о том, что Китай временно прекращает закупки сельхозпродукции из США и не исключает повышение на нее ввозных пошлин.

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На фоне эскалации торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном произошло резкое ослабление курса юаня, что в США восприняли как стремление Китая минимизировать ущерб от потерь в торговле из-за пошлин. Минфин США в понедельник вечером официально обвинил Китай в манипулировании курсом валюты, а Дональд Трамп в своем заявлении в Twitter назвал «серьезным нарушением» решение Народного банка Китая понизить курс юаня, который впервые с декабря прошлого года опустился до отметки 6,9.

торговая война, биржа
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