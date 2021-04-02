Стоимость акций на биржах мира превысила ВВП планеты

Общая цена акций на фондовых биржах планеты достигла по состоянию на конец марта рекордной суммы за всю историю мировых финансов — примерно $106 трлн. Она увеличилась за последний год ориентировочно на 60 п. п., сообщила в пятницу ведущая японская деловая газета Nikkei на основе подсчетов своих экспертов.
По мнению газеты, глобальный рост цен на акции связан с перетоком на фондовые рынки средств инвесторов, которые ожидают увеличения прибылей на фоне преодоления пандемии и восстановления мировой экономики. Совокупная цена акций, отмечает газета, уже превышает объем валового внутреннего продукта (ВВП) планеты. По мнению Nikkei, это создает ощущение опасной перегретости рынка.
Из совокупной цены акций $106 трлн $45 трлн приходятся, по данным экспертов, на биржи США. Акции там за год до конца марта подорожали примерно на 70 п. п. во многом под влиянием смягчения финансовой политики в Соединенных Штатах и больших бюджетных вливаний, призванных оживить экономику в условиях пандемии, отмечает газета.
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