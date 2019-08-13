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Суд разрешил допросить Порошенко с помощью полиграфа

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Суд разрешил допросить Порошенко с помощью полиграфа

Суд дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований пятого президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

«Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии», — сообщили в пресс-службе ГБР на вопрос УП.

До этого о решении суда сообщил юрист Андрей Портнов в соцсетях.

Напомним, что 12 августа лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во второй раз пришел на допрос в ГБР. После допроса директор ГБР Роман Труба заявил, что допрос Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой», а также добавил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.

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Порошенко ответил, что не доверяет ГБР, поэтому готов пройти полиграф, но в эфире телеканала «Прямой».

Петр Порошенко, ГБР, полиграф
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 12 минут назад

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