У Зеленского прокомментировали решение о блокировке российских сайтов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» считает, что вопрос о блокировке российских сайтов должен перейти регулятору, однако необходимы ясные критерии контента, представляющего угрозу, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
«По поводу блокировки вебсайтов: я считаю, это все должно перейти к регулятору. Если регулятор признает контент незаконным, направленным на подрыв конституционного строя и представляющим угрозу территориальной целостности, то, конечно, они (сайты — ред.) должны блокироваться», — заявил Потураев в интервью изданию «Детектор медиа», отвечая на вопрос, будет ли партия «Слуга народа» поддерживать дальнейшую блокировку российских соцсетей и вебсайтов.
При этом он подчеркнул, что нужно выписать «критерии такого контента», который попадает под блокировку.
Наопиним, что в Украине еще в мае 2017 года запретили доступ к «Одноклассникам», «Вконтакте», «Яндексу» и Mail.ru.
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