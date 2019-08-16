Глава Одесского облсовета пока не будет уходить с должности

Противостояние за пост председателя облсовета 16 августа завершилось довольно неожиданно: Анатолий Урбанский, смену которому должны были выбирать, заявил, что никуда не уходит. Об этом сообщает издание «Таймер».
О решении отозвать своё заявление об отставке Урбанский заявил после того, как депутаты облсовета дважды провалили предложение отправить в отставку его заместителя — представителя «Батькивщины» Олега Радковского.
В случае отставки Урбанского Радковский должен был бы автоматически стать и.о. председателя, если бы депутаты не выбрали другого главу — скажем, представителя БПП Юрия Басюка (Урбанский также был избран от БПП). Однако провалы голосования по Радковскому свидетельствовали о том, что этого, вероятно, не произойдёт. Очевидно, в этой ситуации Урбанский и решил отозвать свою отставку, чтобы не передавать власть в облсовете своему заму.
Также Урбанский отозвал и своё заявление о снятии депутатских полномочий: мол, глупо будет, если председателем облсовета он останется, а депутатом больше не будет.
Правда, в результате возникла коллизия: Урбанский избран нардепом, и по закону обязан сложить полномочия. Не сделав этого, он нарушит закон. Вероятно, в ближайшие дни облсовет соберётся на следующую внеочередную сессию, когда шансы на более удачное голосование депутатов будут повыше.
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