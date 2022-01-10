СБУ заявила о задержании российского агента, планировавшего теракты в Одесской области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента российской военной разведки, который запланировал проведение серии терактов в Одесской области.
«По информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики. Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам», — сообщает пресс-служба СБУ.
В дальнейшем агент якобы планировал посягательства на офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также на военную технику в Одесской области.
Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения».
Агента задержали во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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