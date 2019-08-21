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83% украинцев считают себя патриотами своей страны

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83% украинцев считают себя патриотами своей страны

Патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины (почти столько же, как и в 2018 году), сообщила социологическая группа «Рейтинг» результаты опроса, проведенного в августе 2019 года.

11% опрошенных не считают себя патриотами Украины, еще 6% затруднились ответить.

«В этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%)», — отмечается в пресс-релизею

Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 86%, в Центре — 85%, на Востоке — 79%, на Юге — 78%.

Кроме того, за период исследований зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины, если бы сегодня перед ними встал такой выбор — 82% (в 2012 году таких было 62%). Лишь 12% выразили противоположные соображения, еще 6% затруднились с ответом.

Больше всего тех, кто поддержал провозглашение независимости Украины, на Западе (92%). В Центре таких респондентов 85%, на Юге — 75%, на Востоке — 69%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (от 20 до 23%).

«Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня Независимость нашего государства среди старшего поколения и бедных слоев населения. Поддержка Независимости четко коррелирует с чувством патриотизма: чем выше уровень патриотических чувств, тем больше они поддерживают провозглашения Независимости Украины», — отмечается в пресс-релизе.

Сохраняется значительный процент тех, кто идентифицирует себя в первую очередь как гражданина Украины: в 2010 году тех, кто мог себя так назвать было 57%, а в этом году — 65%.

«В этом году зафиксировано наименьшее за время исследований число тех, кто идентифицировал себя как жителя своего региона, города, села (15%), также уменьшилось количество тех, кто выбрал бы альтернативу „просто человек“ (18% в этом году, 29% — в прошлом году)», — отмечено в пресс-релизе.

Кроме того, немного вырос относительно прошлого года процент тех, кто бы назвал свою национальность (16%). Еще 10% процентов идентифицируют себя в первую очередь по семейной роли, 8% — как советского человека, 7% — как европейца, еще 6% — гражданина мира, около 3-4% назвали бы свои религиозные убеждения или профессию.

«Гражданин Украины», как идентификатор, является доминирующим во всех регионах Украины, в то же время на Западе таких респондентов больше всего — 72%, в Центре выбрали эту альтернативу — 66%, на Юге — 62%, на Востоке — 51%. Также она более характерна для младших респондентов и мужчин. А для женщин по результатам опроса относительно важнее идентификация с семейной ролью«, — сообщили в «Рейтинге».

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Идентификация «просто человек» более популярна среди жителей Центра и Юга, а «житель своего региона», «семейная роль» — для жителей Востока. Также ассоциация с «советским человеком» присуща больше жителям южного и восточного макрорегионов, людям старшего возраста и бедному населению. Более отождествляют себя с «европейцами» обеспеченные лица, а с «гражданином мира» — молодые респонденты.

День независимости, опрос, патриот
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