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Провозглашение независимости Украины сегодня поддержали бы 80% украинцев

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Провозглашение независимости Украины сегодня поддержали бы 80% украинцев

80% украинцев сегодня бы поддержали провозглашение независимости Украины, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

«80% всех опрошенных на сегодняшний день поддержали ли бы провозглашение Независимости Украины, только 15% высказались бы против, и еще 5% затруднились ответить», — сказал заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысив на презентации опроса «Поколение независимости: ценности и мотивации» в четверг в агентстве «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что во время опроса респонденты также оценивали и свою идентичность (по 10-балльной шкале).

Так, согласно исследованию гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), европейцами — 26%, «советским человеком» — 21%.

Среди представителей поколения Независимости идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы — 40%. Старшие возрастные группы меньше считают себя европейцами, но чаще других идентифицируют себя как «советского человека».

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Опрос был проведен с 20 июля по 9 августа 2021 года. Во время исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

опрос, День независимости
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