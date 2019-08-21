Россия и Украина договорились об обмене удерживаемыми лицами

Переговоры об обмене гражданами России и Украины, удерживаемыми на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, сообщает издание «Коммерсантъ». Близкий к переговорам источник издания заявил, что обмен состоится еще до конца августа, информацию о запуске процесса обмена подтвердил и украинский дипломат.

По словам собеседника газеты, Украине точно будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу». При этом он не исключил и возможности передачи Киеву других лиц, в том числе и тех, кто уже находится в местах лишения свободы.

Источник РБК, знакомый с ходом переговоров об обмене подтвердил, что решение о передаче моряков было принято еще «давно» и, что скорее всего она произойдет в августе. Он также сообщил, что возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Тогда же, по словам собеседника РБК, были достигнуты договоренности о том, чтобы разблокировать вопрос об обмене других удерживаемых лиц. Франция активно лоббирует эту тему, добавил он.

На вопрос о том, кто может быть передан России в обмен на выданных ей граждан Украины, источник «Коммерсанта» отвечать отказался, объяснив это желанием «не навредить». По данным газеты, в Россию может быть выдан, в частности, бывший главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по обвинению в государственной измене.

В свою очередь агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщило, что Киеву могут быть переданы пятеро ее граждан, осужденных в России за совершение различных преступлений и в настоящее время доставленных в «Лефортово». По словам собеседника агентства, речь может идти о передаче украинских граждан на родину для дальнейшего отбывания наказания.

Накануне, 20 августа, правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что московском СИЗО «Лефортово» приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. «Таким образом, вероятно, все они сейчас находятся в следственном изоляторе ФСБ России», — заявили в «Мемориале».