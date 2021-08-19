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Песни Вакарчука и Скрябина попали в перечень символов независимости для украинцев

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Песни Вакарчука и Скрябина попали в перечень символов независимости для украинцев

Украинцы назвали символами независимости «Кобзарь» Тараса Шевченко, Гимн Украины, лидера «Народного Руха Украины» Вячеслава Черновола, а также песни Святослава Вакарчука, Кузьмы Скрябина и творчество Лины Костенко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

Результаты общенационального опроса, приуроченного к 30-летию Независимости Украины, обнародованы в четверг в ходе «круглого стола» в Киеве. В презентованном блоке опроса, касающемся символов Украины и ее Независимости, вопросы были открытыми, без предлагаемых ответов.

На вопрос о том, какое художественное произведение лучше всего представляет Украину в мире, 9,5% сказали, что это «Кобзарь» Тараса Шевченко, еще 5,7% опрошенных назвали Гимн Украины, а 4,4% упомянули в целом народные песни. В то же время более 40% затруднились с ответом на этот вопрос.

Что касается деятелей искусства, которые сделали наибольший вклад в развитие культуры с момента Независимости Украины, то каждый десятый опрошенный назвал Святослава Вакарчука и Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин). На третьем месте по количеству упоминаний Лина Костенко — 8% респондентов.

Символами Украины в культурном контексте назвали победителей «Евровидения» Руслану Лыжичко — 5,4% и Джамалу — 4,2% опрошенных. Актера Богдана Ступку отметили 4,6% респондентов, а чуть более 3% включили в этот перечень певицу Софию Ротару.

Отвечая на вопрос по поводу общественных деятелей, которые больше всего сделали для развития и защиты интересов украинцев, 8,5% опрошенных назвали лидера «Народного Руха Украины», диссидента Вячеслава Черновола, остальные упоминания были не выше погрешности выборки.

В завершение блока символов украинцам предложили назвать политиков, которые сделали наиболее существенный вклад в укрепление суверенитета и государственности. На этот вопрос больше количество респондентов не дали ответа, но по 10% набрали пятый президент Украины Петр Порошенко и второй президент Украины Леонид Кучма. Также много упоминаний вновь получил Вячеслав Черновол, который был политиком и народным депутатом — 8,5% опрошенных отметили его вклад и в этом аспекте.

Первого президента Украины Леонида Кравчук символом в политике считают 6,1% опрошенных, действующего президента Владимира Зеленского — 5,6%. Третьего президента Украины Виктора Ющенко назвали в этом контексте 5,4% респондентов, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — почти 4,6%. Чуть более 2% респондентов упомянули в качестве политического символа Украины и экс-президента Виктора Януковича.

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Общенациональный опрос был проведен во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возраст от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

опрос, День независимости
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