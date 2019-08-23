Зеленский обещает результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни. Об этом он заявил журналистам.

«Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я занимаюсь этим лично. Мы ждем результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни, не хочу ничего загадывать», — сказал украинский лидер.

Напомним, сегодня стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Киеве с рабочим визитом.

Вчера сообщалось, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан, обсуждается формула обмена 33 на 33 без учета главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского.