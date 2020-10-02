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Зеленский объяснил, почему задерживается новый обмен пленными

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Зеленский объяснил, почему задерживается новый обмен пленными

Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

«Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста», — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста к оккупированным территориям. После этого вопрос обмена пленными может сдвинуться.

«На последней встрече советников нормандской четверки — там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет привлечен и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет — будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем этого», — добавил президент.

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Как сообщалось, 30 сентября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и под модераторством ОБСЕ. На нем глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова «не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины».

Позже специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций заявила, что обсуждение вопросов взаимного освобождения и обмена связанных с конфликтом лиц закончилось безрезультатно.

обмен пленными, Владимир Зеленский
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