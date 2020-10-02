Зеленский объяснил, почему задерживается новый обмен пленными

Обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.
«Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста», — сказал Зеленский.
По его словам, сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста к оккупированным территориям. После этого вопрос обмена пленными может сдвинуться.
«На последней встрече советников нормандской четверки — там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет привлечен и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет — будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем этого», — добавил президент.
Как сообщалось, 30 сентября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и под модераторством ОБСЕ. На нем глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук призвал уполномоченного представителя РФ Бориса Грызлова «не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины».
Позже специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций заявила, что обсуждение вопросов взаимного освобождения и обмена связанных с конфликтом лиц закончилось безрезультатно.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016