Украина передала списки на обмен и ждет ответа

Украина передала списки для обмена удерживаемыми лицами спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау и ждет ответа от другой стороны.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ на КПВВ «Счастье» в Луганской области, сообщает Укринформ.
«Мы передали сегодня госпоже Хайди Грау списки с нашей стороны, списки все эти согласованы, ждем ответа от другой стороны», — отметил Зеленский.
Он также отметил, что вопрос обмена будет подниматься на заседании Трехсторонней контактной группы. При этом глава государства сообщил, что следующее заседание ТКГ запланировано на вторник и среду (10-11 ноября — ред.).
Как сообщалось, одной из договоренностей саммита лидеров «нормандского формата» 9 декабря 2019 года в Париже был обмен «всех на всех».
5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
Также в этом плане речь идет о том, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года.
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