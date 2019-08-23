Зеленский присвоил почетные названия воинским частям

23 августа на Софийской площади в Киеве президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования боевым частям Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

28-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование «имени Рыцарей Зимнего похода», 92-я отдельная механизированная бригада — «имени кошевого атамана Ивана Сирко».

17-й отдельной танковой Криворожской бригаде присвоено почетное наименование «имени Константина Пестушко», 456-й бригаде транспортной авиации — «имени Дмитрия Майбороды», юго-территориальному управлению Нацгвардии — «Одесское», 15-му полку НГУ — «Славянский».

105-й пограничный отряд Северного регионального управления Госпогранслужбы получил почетное наименование «имени князя Владимира Великого», а 17-й пограничный отряд Южного регионального управления ГПС — «имени полковника Александра Жуковского».

Зеленский вручил ленты с почетным наименованием командирам бригад и отрядов.

Завершило торжественное событие показательное выступление военнослужащих Почетного караула Нацгвардии.