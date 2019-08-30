Зеленский предлагает Раде забирать мандаты за прогулы и кнопкодавство

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Зеленский предлагает парламенту прекращать досрочно полномочия депутатов в случаях:

— неличного голосования народного избранника в парламенте при установлении такого факта судом.

— отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии. В таком случае его полномочия прекращает Верховный суд.

— прекращения гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы государства.

В таком случае его полномочия прекращает Верховная Рада.

Депутатам, которые решили сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Раде, а не писать его на имя спикера, как это было раньше.

В случае смерти народного избранника, его полномочия прекращаются автоматически без решения парламента.