Разумков уверяет, что Зеленский не будет ходить «уламывать» депутатов

Руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявляет, что Президент Владимир Зеленский не влияет на свою политсилу и в будущем не будет давить на парламент. Об этом он сказал в интервью УП.
«Президент и сейчас не влияет на партию... Президент является человеком, которого партия поддерживает на 100%. Никто не собирается с этим даже спорить. Это партия, которая изначально появилась как политическая сила, которая поддерживает инициативы и Президента, и людей, которые за него проголосовали. Что значит влиять на партию?», — отметил Разумков.
Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский в случае, если ему необходимо будет организовать какое-то голосование, прийти на заседание фракции и «переламывать» нежелание депутатов голосовать, Разумков заявил, что Президент этого однозначно делать не будет.
«Переламывать Зеленский не будет... И умолять не будет. То, что он может и будет — явно доносить свою позицию, но это вряд ли будет происходить кулуарно. А это будет нормальная дискуссия между президентом и разными политическими силами, которые будут представлены в парламенте», — сказал Разумков.
По его словам, у Зеленского хорошо получается убеждать людей. Поэтому, уверен Разумков, «и президент, и большая часть, здоровая часть парламента будут работать в унисон, но не во благо каким-то политическим интересам, а во благо развития государства».
На вопрос, возможно ли, что руководители фракций, спикер, премьер-министр, глава СНБО, руководитель офиса будут проводить закрытые заседания в будущем, Разумков заявил, что все заседания будут носить исключительно открытый характер, и об этом будут знать как журналисты, так и общество.
Он также подчеркнул, что и по ночам никто ни к кому ездить не будет, «по рабочим вопросам — так это точно».
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