Зеленский пришел на заседание Рады

Президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Верховной рады во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

После этого спикер Рады Дмитрий Разумков объявил об открытии второй сессии Рады.

«Вторую сессию ВРУ 9 созыва объявляю открытой», — заявил Разумков.

Отметим, сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии, о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований, относительно законодательной инициативы народа, относительно уполномоченных Верховной рады.

Также относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады и закрепление пропорциональной избирательной системы, относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады.