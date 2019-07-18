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Зеленский снова потребовал созвать Раду

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Зеленский снова потребовал созвать Раду

Президент Владимир Зеленский направил обращение к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой собрать внеочередное заседание Верховной Рады до 19 июля. Соответствующий документ Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

В обращении указывается, что согласно календарному плану работы Рады 8-го созыва десятая сессия длится до 19 июля.

«То есть до 19 июля 2019 по мотивированному требованию лиц, определенных Конституцией Украины, во время очередной сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва председателем Верховной Рады Украины созывается внеочередное пленарное заседание», — сказано в обращении.

Учитывая это, Зеленский просит выполнить требования провести заседание для рассмотрения вопросов, которые были изложены в предыдущем обращении.

В то же время, в своїм посте в Facebook Зеленский заявил, что «работоспособность и победа — это не самые сильные черты сегодняшнего парламента».

«Вы ... (парламент — ред.) устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что ОДИН ДЕНЬ (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и выявляете преступное бездействие, которое приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета», — написал Зеленский.

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Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий 12 июля закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.

16 июля команда Зеленского призвала Верховную Раду вне очереди собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ответил, что уже закрыл последнее заседание парламента, а согласно законодательству, созыв внеочередного пленарного заседания возможен в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины.

Верховная Рада, Владимир Зеленский
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