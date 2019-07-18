Зеленский снова потребовал созвать Раду

Президент Владимир Зеленский направил обращение к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой собрать внеочередное заседание Верховной Рады до 19 июля. Соответствующий документ Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.
В обращении указывается, что согласно календарному плану работы Рады 8-го созыва десятая сессия длится до 19 июля.
«То есть до 19 июля 2019 по мотивированному требованию лиц, определенных Конституцией Украины, во время очередной сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва председателем Верховной Рады Украины созывается внеочередное пленарное заседание», — сказано в обращении.
Учитывая это, Зеленский просит выполнить требования провести заседание для рассмотрения вопросов, которые были изложены в предыдущем обращении.
В то же время, в своїм посте в Facebook Зеленский заявил, что «работоспособность и победа — это не самые сильные черты сегодняшнего парламента».
«Вы ... (парламент — ред.) устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что ОДИН ДЕНЬ (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и выявляете преступное бездействие, которое приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета», — написал Зеленский.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий 12 июля закрыл пленарные заседания 10-й сессии парламента 8 созыва.
16 июля команда Зеленского призвала Верховную Раду вне очереди собраться 18 июля и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ответил, что уже закрыл последнее заседание парламента, а согласно законодательству, созыв внеочередного пленарного заседания возможен в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016