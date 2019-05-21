Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Текст указа обнародован на официальном сайте президента.
Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.
Основанием для роспуска парламента президент указал статью 90 Конституции, согласно которой президент имеет право распустить парламент, если в течение одного месяца в Верховной раде не сформирована коалиция депутатских фракций.
Отметим, согласно ст. 90 Конституции решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады принимается президентом после консультаций с главой Верховной рады, его заместителями и главами депутатских фракций.
Консультации президента с руководителями фракций состоялись утром 21 мая.
Согласно ст. 77 Конституции внеочередные выборы в Верховную раду назначаются президентом и проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
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