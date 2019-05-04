Зеленский не стал комментировать возможный роспуск Рады

Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.

Об этом сам Зеленский заявил после встречи с представителями парламентских фракций и народными депутатами в Верховной Раде, состоявшейся 4 мая, передает УП.

«Все хотят послушать, будем ли мы распускать парламент или нет. ... Рано об этом говорить, потому что еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ», — отметил он.

Зеленский добавил, что им была предложена дата инаугурации 19 мая, но поддержит ли ее Верховная Рада, «будет понятно лишь 14 мая (день пленарного заседания ВР — Ред.).

«Мы предлагаем дату 19 мая, потому что надо уже работать ... И (на встрече — Ред.) я объяснял нашу дату, нам надо решить с этой датой, у нас есть связь с иностранными гостями, которые хотят понять и свой график, потому что все хотят приехать в Украну для этого празднования, в этот день», — заявил Зеленский.

Отметим, что на встрече руководителей фракций Верховной Рады с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским не присутствовали главы фракций большинства «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов и «Народного фронта» Максим Бурбак,. Ою этом сообщил народный депутат из фракции «Народный фронт» Андрей Левус.

Как рассказал Левус агентству «Интерфакс-Украина» возле здания парламента в субботу, на встрече с Зеленским присутствовало руководство Верховной Рады: спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

По его словам, фракцию БПП на встрече представлял народный депутат Александр Черненко, «Народный фронт» — первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко.

Также на встрече были глава фракции «Самопомич» в Верховной Раде Олег Березюк, глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виктор Бондарь. Фракцию «Батькивщина» представлял парламентарий Иван Крулько.