Кабмин избавит чиновников на местах от обязанности подавать массу отчетов

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено отменить ряд отчетов областных государственных администраций в течение нескольких недель.

«Мы провели анализ, какие отчеты готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА на постоянной основе. Всего их оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы. Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты», — написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметил, что по результатам исследования оказалось, что почти 3 тыс. (70%) этих отчетов не нужны.

«Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла», — добавил он.

Кроме того, по словам Дубилета, около 10% отчетов не нужны были даже официально. «В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом регионы», — добавил министр. В связи с чем Дубилет заявил, что совместно с министерствами и другими органами власти правительства работает над отменой отменяем ненужных отчетов.

«Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум», — подчеркнул он.