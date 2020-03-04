Дубилет еще может остаться в правительстве

И.о. министра Кабинета министров Дмитрий Дубилет может остаться правительстве.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа».

«У Дубилета еще будут консультации. Возможно, он останется в правительстве», — отметил собеседник издания.

Есть также данные про то, что вечером 4 марта у президента Зеленского и Дубилета запланирована встреча на Банковой.