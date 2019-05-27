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Логотипом партии Зеленского будет велосипедист с булавой

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Логотипом партии Зеленского будет велосипедист с булавой

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на пресс-конференции в Киеве представила свой логотип. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров, передают «Украинские новости».

На логотипе — зеленая фигура велосипедиста на белом фоне, поднятой рукой он держит булаву — символ президентской власти. Еще один элемент логотипа — символ, похожий на колесо, рядом с которым заглавными буквами написано: «Слуга народа».

В фильме «Слуга народа», в котором Зеленский играет роль президента Василия Голобородько, глава государства часто ездит на работу на белом велосипеде.

«Это часть нашего стиля, который у нас был. Мы немного его усовершенствовали, добавили один элемент в виде булавы, который продолжает придерживаться той линии, что каждый представитель власти — это слуга народа в первую очередь», — заявил Федоров.

По его словам, макеты еще не завершены, и окончательный вариант можно будет увидеть на страницах партий в социальных сетях в ближайшее время. Помимо работы над стилем и самопрезентацией, в партии также занимаются подбором участников. «Мы вводим такое понятие, как „участник партии“ — это быть волонтером, наблюдателем на выборах», — добавил представитель партии.

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Политическую программу и полный список своих членов «Слуга народа» представит на съезде 8 июля, заявил глава избирательного штаба Александр Корниенко.

«На этом съезде мы как раз покажем всех кандидатов по 199 мажоритарным округам, список из 225 человек и, конечно, программу и идеологические основы», — пояснил он.

Слуга народа
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