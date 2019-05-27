Логотипом партии Зеленского будет велосипедист с булавой

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на пресс-конференции в Киеве представила свой логотип. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров, передают «Украинские новости».
На логотипе — зеленая фигура велосипедиста на белом фоне, поднятой рукой он держит булаву — символ президентской власти. Еще один элемент логотипа — символ, похожий на колесо, рядом с которым заглавными буквами написано: «Слуга народа».
В фильме «Слуга народа», в котором Зеленский играет роль президента Василия Голобородько, глава государства часто ездит на работу на белом велосипеде.
«Это часть нашего стиля, который у нас был. Мы немного его усовершенствовали, добавили один элемент в виде булавы, который продолжает придерживаться той линии, что каждый представитель власти — это слуга народа в первую очередь», — заявил Федоров.
По его словам, макеты еще не завершены, и окончательный вариант можно будет увидеть на страницах партий в социальных сетях в ближайшее время. Помимо работы над стилем и самопрезентацией, в партии также занимаются подбором участников. «Мы вводим такое понятие, как „участник партии“ — это быть волонтером, наблюдателем на выборах», — добавил представитель партии.
Политическую программу и полный список своих членов «Слуга народа» представит на съезде 8 июля, заявил глава избирательного штаба Александр Корниенко.
«На этом съезде мы как раз покажем всех кандидатов по 199 мажоритарным округам, список из 225 человек и, конечно, программу и идеологические основы», — пояснил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016