В партии Зеленского рассказали, как будут подбирать кандидатов в депутаты от «Слуги народа»

Партия «Слуга народа» не успеет провести классические праймериз по американской модели из-за сжатых сроков избирательной кампании, но разработала систему отбора и проверки кандидатов в народные депутаты, отмечает руководитель ее избирательного штаба Александр Корниенко.

«О классических американских праймериз не может идти речь. Но мы выработали систему, при которой смотрим на кандидатов с трех сторон, что помогает нам лучше понять, могут ли они представлять интересы людей от нашей партии», — сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина».

По его словам, во-первых, потенциальные кандидаты будут проходить документальную проверку, которая проходит с привлечением специалистов по безопасности. «Она дает широкую картину о прошлом кандидата, его связях. Например, выяснить, мог ли человек, без контакта с госбюджетом, стать каким-то серьезным предпринимателем», — пояснил Корниенко.

Второй элемент — проверка добропорядочности. «Мы обращаемся за помощью к людям в регионах, которые могут дать какое-то видение, потому что если мы говорим о мажоритарщиках, то это, в первую очередь, области», — пояснил он.

Третьей составляющей является профессиональная кадровая оценка, которую помогут сделать те представители международных рекрутинговых компаний, которые сейчас занимаются подбором кадров на руководителей областных государственных администраций.

Также будет четвертый уровень проверки под названием «пост праймериз». «После того, как мы на съезде представим список наших кандидатов, мы откроем возможность комментировать каждого нашего кандидата, и давать ту информацию, которую избиратель посчитает нужным», — отметил глава штаба «Слуги народа».

Корниенко указал, что до 8 июля закон дает возможность исключить кандидата из списка партии на выборах. «К сожалению, нельзя никого включить, и мы сознательно идем на это, понимая, что у нас может быть не 225 человек в списке», — подчеркнул он.

Все потенциальные кандидаты в депутаты от «Слуги народа» будут заполнять анкету с биографическими данными, и будут подавать концепции законопроектов, какие они хотят реализовать в Раде. На собеседовании с ними будут говорить о том, в каком комитете они хотят работать и как собираются там работать.

Корниенко также отметил, что в Украине «нет проблемы с людьми, есть проблема с их подбором и мотивацией». То есть, как этих людей мотивировать идти в парламент, у которого крайне низкий уровень доверия в обществе.

Он напомнил, что в ходе президентской кампании Зеленского около 600 тыс. людей зарегистрировались в различных проектах, подпроектах, с различным статутом и идеями. «Мы будем опираться на эту базу людей. Хотим разблокировать социальные лифты, которые нельзя сказать, что вообще не работали после Революции Достоинства, но их в какой-то момент закрывали на ремонт, какие-то открывали. Мы хотим провести „генеральный ремонт“ этих лифтов, чтобы они заработали», — отметил глава штаба партии.

Руководитель диджитал-направления партии «Слуга народа» Михаил Федоров отметил, что кандидаты смогут подать заявки на соответствующем сайте, заполнив анкету и прикрепив все необходимые документы.

Он также рассказал, что в деятельности партии смогут поучаствовать не только те, кто хочет стать кандидатами в мажоритарных округах. Для этого вводится новое понятие, которое называется «участник партии». Через этот механизм каждый желающий может стать волонтером, членом комиссии или наблюдателем на выборах, политическим деятелем в будущем, если он в настоящее время не готов идти на выборы, но рассматривает для себя такую возможность в будущем.