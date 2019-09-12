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Рада разделила Нацкомфинуслуг

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Рада разделила Нацкомфинуслуг

Верховная Рада Украины 12 сентября приняла в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг № 1069-2 инициированный депутатами Данилом Гетманцем и Александром Дубинским (фракция «Слуга народа»).

Как передает «Интерфакс-Украина», этот решение поддержали 296 народных депутатов.

Согласно документу, Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в осуществлении полномочий и выполнении функций госрегулирования и надзора в сфере рынков финансовых услуг в пределах полномочий, установленных законом «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

«Этот законопроект является маркером в программе сотрудничества с МВФ. Он значительно улучшит условия регулирования надзора за финучреждениями, потому что это регулирование станет более прозрачным и более конкретным», — сказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, представлял законопроект в парламенте.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Нацкомфинуслуг между другими органами, осуществляющими госрегулирование рынков финуслуг. В частности, регулирование и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирование и надзор за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлением имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью будет осуществлять НКЦБФР, остальные полномочия Нацкомфинуслуг предлагается передать НБУ.

Согласно принятому законопроекту, НБУ получает право выдать небанковским финансовым учреждениям и лицам, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг, определяет порядок их выдачи, приостановления, возобновления и отзыва (аннулирования). Помимо того НБУ определяет требования к лицам, намеренным осуществлять деятельность по предоставлению финуслуг, включая требования к структуре их собственности, системе корпоративного управления, управлению рисками и внутреннему контролю, условиям осуществления деятельности по предоставлению финуслуг, осуществление которых требует соответствующей лицензии (лицензионные условия), а также порядок контроля за их соблюдением.

Кроме того, за НБУ закреплено право устанавливать размер платы за регистрационные действия, исходя из принципа возмещения расходов, связанных с предоставлением таких услуг, осуществлять надзор за соблюдением небанковскими финансовыми учреждениями. В случае нарушения законодательства о финансовых услугах (кроме законодательства, регулирующего деятельность на рынках ценных бумаг и в системе накопительного пенсионного обеспечения) и нормативно-правовых актов центробанк может применять меры воздействия и налагать административные взыскания.

Нормативно-правовые акты Нацбанка являются регуляторными актами, разрабатываются, рассматриваются и принимаются с учетом требований закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Основными направлениями надзора НБУ в сфере рынков небанковских финансовых услуг определены регулярное проведение оценки общего финансового состояния небанковского финансового учреждения, результатов его деятельности и качества корпоративного управления, системы внутреннего аудита и управления рисками, соблюдение обязательных нормативов и других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Кроме того Нацбанк устанавливает для небанковских финансовых учреждений правила составления и представления отчетности об их деятельности, требования по объему и срокам ее публикации

Центробанк наделен правом получать от государственных органов и других лиц информацию, в том числе конфиденциальную, относительно финансового/имущественного положения участников небанковских финансовых учреждений, лиц, приобретающих или увеличивающих существенное участие в таких учреждениях, их деловой репутации, источников происхождения средств, которые будут использоваться для формирования капитала.

НБУ также вправе письменно потребовать от поднадзорных структур копии документов, а также письменные объяснения по вопросам их деятельности, которые те обязаны предоставить регулятору.

В пределах своих полномочий в сфере госрегулирования рынков небанковских финансовых услуг НБУ имеет право проводить плановые и внеплановые инспекционные проверки деятельности участников рынков финансовых услуг (кроме потребителей финансовых услуг), их аффилированных и родственных лиц.

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НБУ утверждает критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг и их общественную значимость, на основании которых определяет периодичность проведения плановых инспекционных проверок. Плановые инспекционные проверки могут проводиться не чаще одного раза в год. НБУ утверждает годовой план проведения инспекционных проверок на следующий календарный год не позднее 25 декабря текущего года и обнародует на своей официальной странице не позднее чем в 10-дневный срок после утверждения.

НБУ, Нацкомфинуслуг, НКЦБФР
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