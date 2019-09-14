Зеленский ветировал принятый прошлой Радой Избирательный кодекс с открытыми списками

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на повторное рассмотрение Верховной Раде Избирательный кодекс со своими предложениями.
В представлении президента отмечается, что кодекс «содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины», сообщает ZN.ua.
Также отмечается, чтод положения Кодекса «не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур».
«Анализ положений Кодекса ... дает основания для вывода о «фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам», — отмечается в представлении.
Докладывать предложения главы государства при повторном рассмотрении Избирательного кодекса на пленарном заседании ВР будет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Напомним, что проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки, Верховная Рада приняла во втором чтении 11 июля.
За проект закона № 3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов.
27 августа спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс и направил на подпись президенту Украины.
Новые положения Кодекса предусматривают применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосования («открытые» списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.
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