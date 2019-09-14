Гончарук рассказал, как достичь роста ВВП на 5-7% в год

Премьер-министр Алексей Гончарук верит в ежегодный рост экономики Украины в следующие пять лет на 5-7% ВВП. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
«Ничего фантастического в том, чтобы в следующие пять лет Украина росла на 5-7% я не вижу. А это совокупный рост и приводит к 40%. Это не огромная и не фантастическая цифра для Украины», — сказал глава правительства.
Он отметил, что прежде всего в стране нужно избавиться от естественных монополий, в частности, в энергетике и на железнодорожном транспорте.
«Просто нужно преодолеть частные интересы и группы влияния. Это снимет оковы с людей, инвесторов, предпринимателей, которые здесь работают. Это и приведет к экономическому росту», — добавил Гончарук.
Напомним, 2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики минимум на 40% за пять лет.
По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах — увеличиваться как минимум на 7% в год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016