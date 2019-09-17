От Мининфраструктуры требуют отменить указ о ставках для аэропортов: он принят в интересах «Борисполя»

Украинские аэропорты требует отменить указ Мининфраструктуры о ставках за услуги аэронавигационного обслуживания судов как дискриминационный. Об этом сообщили в Ассоциации «Аэропорты Украины» гражданской авиации.
Указ № 415 «Об установлении Ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины» был принят 4 июня 2019 года. Он установил ставку для аэропорта «Борисполь» 643,5 евро, а для всех остальных аэропортов Украины — 901,68 евро. При том, что предыдущим приказом (№ 669) вводилась единая для всех ставка в размере 873,77 евро. Соответственно, указ приведет к удешевлению авиаперелетов на внутренних и международных рейсах из «Борисполя» и в то же время существенному подорожанию рейсов из других аэропортов страны.
В ассоциации считают, что экс-руководители Мининфраструктуры целенаправленно создали более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора, а также грубо нарушили собственный Стратегический план развития авиатранспорта, который гарантировал равные и конкурентные условия для всех участников рынка.
Ассоциация обратилась в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о нарушении законодательства о защите свободной конкуренции, просьбой признать антиконкурентным и отменить указ Мининфраструктуры № 415. От нового руководства министерства ассоциация ждет установления единой для всех аэропортов ставки. Обращение поддержали Международные аэропорты «Киев», «Винница», «Харьков» и другие.
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