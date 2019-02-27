Мининфраструктуры хочет снизить плату за обслуживание в аэропортах

Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, предполагающий сокращение доли расходов авиакомпаний за услуги по аэронавигационному обслуживанию в аэропорту «Борисполь» в среднем на 15-20%. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте министерства.

Проектом приказа предлагается установить новые единичные ставки платы за АНО воздушных судов в воздушном пространстве Украины, в частности установить разные ставки платы за услуги АНО на подходах и в районе аэродрома отдельно для международного аэропорта «Борисполь» и для всех других сертифицированных аэропортов страны.

Так, единичную ставку за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома предлагают установить на уровне 210 евро для Борисполя и 411 евро для всех остальных аэропортов.

При этом ставка платы за услуги по АНО на маршруте устанавливается в размере 51,1 евро вместо действующей 45,56 евро.

В министерстве считают, что изменения создадут благоприятные условия для развития авиаперевозок, привлекут новые авиакомпании, что приведет к снижению стоимости билетов.

Кроме того, авиакомпании сократят свои расходы на услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома аэропорта Борисполь в среднем на 15-20% — примерно на 200 евро за один рейс.

«Уменьшение размера ставки платы за АНО на подходе и в районе аэропорта Борисполь компенсируется за счет увеличения размера платы за АНО на маршруте и роста объемов движения воздушных судов в воздушном пространстве Украины как результата принятия данного регуляторного акта», — говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что принятие новых формул расчета АНО приведет к увеличению суммы платежей в государственный и местные бюджеты на сумму более 120 млн гривен в 2019 году по сравнению с ожидаемым показателем 2018 года.