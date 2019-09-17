Под предлогом демонополизации энергорынка может произойти захват Энергоатома, - эксперт

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что под лозунгом демонополизации бизнесмен Игорь Коломойский готовит передел рынка энергетики.

Об этом он написал в своем материале для интернет-издания «Хвиля».

Эксперт отметил, что Коломойский уже взял под контроль государственную компанию «Центрэнерго», которая из-за его схем превратилась в убыточное предприятие. Но на этом он не намерен останавливаться и уже заговорил о демонополизации рынка электроэнергии.

«Крупнейшей энергогенерирующей компанией Украины является НАЭК „Энергоатом“, вырабатывающий 55% электроэнергии в стране. Совокупно все государственные генкомпании („Энергоатом“, „Центрэнерго“, „Укргидроэнерго“) контролируют около 70% рынка производства электроэнергии. Пока остается загадкой, что именно Коломойский понимает под „демонополизацией“ — перераспределение активов частной генерации (ДТЭК, Донбассэнерго, Технова) в рамках их 30-процентной доли или разукрупнение государственных компаний?» — написал Кулик.

По его мнению, перераспределение активов частной генерации — это банальное рейдерство, если же речь идет о получении олигархом контроля над «Энергоатомом», то это может иметь серьезные последствия для страны. В частности, пример с «Центрэнерго», которая под руководством менеджмента Коломойского несет уже миллиардные убытки, это подтверждает.

«Страна, пережившая Чернобыль весьма сенситивна к рискам, порождаемым неосторожным обращением с мирным атомом. Пока еще никто не высказывал мысли расчленять и приватизировать атомного монополиста. Но изменения в менеджменте могут случиться вполне. А как умеют работать менеджеры госкомпаний при «концептуальной» поддержке поиздержавшегося миллиардера хорошо видно на примере «Центрэнерго», — подчеркнул Кулик.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн гривен с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2 500 гривен/тонна, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+», которая составляет 1 740 гривен/тонна. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 гривен кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Коломойский, в то время как себестоимость электроэнергии составляет 1,9 гривен кВт/ч.

Бывший председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк предостерегал, что злоупотребления в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечают Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), приведут к банкротству госпредприятия. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде Украины временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг «Центрэнерго».