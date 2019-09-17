Газ, шантаж и неизбежность: как идет подготовка к переговорам в Брюсселе

Россия пытается навязать Украине выгодную для себя трактовку правил Европейского энергетического сообщества. «Газпрому» все равно придется подписать с Киевом новый контракт на транспортировку газа по украинской газотранспортной системой (ГТС). Так в Киеве отреагировали на информацию, которую незадолго до трехсторонних консультаций по подписанию нового контракта между Россией и Украиной по транзиту российского газа по территории Украины, запланированных на 19 сентября, распространили российские СМИ.

Тестирование реакции перед переговорами

Напомним, 16 сентября российское издание РБК, ссылаясь на «источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам» сообщило, что Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу с 2020 года без заключения нового газового контракта с Киевом. Ведь существует возможность контрактирования «Газпромом» мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды. До этого, ссылаясь на собственные анонимные источники, о подобном заявляло российское государственное информагентство ТАСС — там говорилось о том, что Украина как член Европейского энергетического сообщества взяла на себя обязательства имплементировать в свое законодательство европейские энергетические нормы и оператор украинской ГТС, даже при отсутствии контракта, будет обязан выставлять на аукцион транзитные мощности.

В правительстве и НАК «Нафтогаз Украины» отказались комментировать что-либо, связанное с предстоящими переговорами. Вместе с тем эксперты не исключают, что российская сторона пытается давить на украинскую перед переговорами, чтобы ослабить ее переговорные позиции.

«Действительно, украинская сторона настаивает на том, что при подписании нового контракта должны быть применены европейские правила. Однако это не означает, что „Газпром“ получит какие-то уникальные возможности по резервированию транзитных мощностей украинской ГТС», — говорит эксперт по энергетике Центра глобалистики «Стратегия ХХ» Михаил Гончар. По его словам, Россия пытается манипулировать этим в своих интересах. «Это российское трактование европейского законодательства и попытка медийно-психологического давления на Украину», — считает Гончар.

Об этом говорит и руководитель аналитического центра DiXi Group Елена Павленко. «Это попытка протестировать реакцию украинцев и европейцев на выгодную России схему, выявить для переговоров их слабые стороны. Если это не пройдет, то вытянут еще какую-то идею», — уверена эксперт.

Правила для всех

О том, что «Газпром» попытается шантажировать Украину выполнением европейских директив еще год назад предполагал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Кобалев. Тогда он отмечал, что после появления в Украине независимого оператора украинской ГТС российский газовый монополист попытается отказаться от подписания долгосрочного контракта и попробовать заказывать услугу по транспортировке на общих условиях, как это делают другие «шиперы» (заказчики услуги транспортировки газа).

Действительно, Украина обязалась перед Европейским энергетическим обществом создать независимого оператора своей ГТС, который будет заниматься эксплуатацией газотранспортной системы по европейским правилам. На днях министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал проведение анбандлинга, то есть отделение газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза» и создание независимого оператора ГТС.

Украинскую модель анбандлинга уже презентовали в Брюсселе. Ожидается, что на переговоры 19 сентября поедет руководитель новосозданной корпоративной компании, которая будет осуществлять управление отделенной газотранспортной системой. «Но это означает, что „Газпром“ будет оплачивать тот же тариф, который платят все остальные на общих условиях. Он может забронировать объем транзита газа, например, на 2020 год, или на полгода, или на месяц, воспользовавшись таким механизмом», — объяснял руководитель «Нафтогаза» еще в ноябре 2018 года.

Контракт должен быть

Однако здесь не все так просто. По словам Елены Павленко, такая схема бронирования мощностей украинской ГТС на общих основаниях все равно предусматривает заключение контракта. «Полностью без контракта не получится. Он должен быть при любых условиях. И даже два: на бронирование мощностей и технологический, где согласовывают все детали относительно давления и технические нюансы», — пояснила руководитель аналитического центра DiXi Group.

Кроме этого, участвуя в аукционах по европейским правилам, «Газпром» будет обязан соблюдать правила прозрачности на рынке и показывать Украине всю информацию о транзите и торговле газом со своими европейскими партнерами. «Для того, чтобы достроить „Северный поток-2“ „Газпрому“ минимум на год нужно забронировать мощности украинской ГТС. А это значит, что Украина должна знать все показатели: сколько входит российского газа на ее восточной границе, сколько выходит на западной. „Газпром“ закрывает любую информацию о том, как он торгует с другими европейскими странами», — отмечает Павленко. По ее словам, кроме этого на аукционе, в соответствии с европейскими правилами, мощности украинской ГТС могут забронировать любые компании. Как известно, пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд. кубометров, на выходе — 178,5 миллиарда кубометров газа, в том числе в страны Европы — 142,5 миллиарда кубометров, Молдову — 3,5 миллиарда кубометров.

Пользоваться моментом

Эксперты отмечают, что именно из-за возможной конкуренции и необходимости открывать свои данные российскому газовому монополисту не так выгодно участвовать в таких аукционах, как подписать долгосрочный газовый контракт с Украиной, но на своих транзитных условиях.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель недавно заявлял, что Россия, вероятно, будет отстаивать ныне действующий контракт. «Надеемся, что прогресс будет. Мы понимаем, что они („Газпром“- Ред.) хотят продлить контракт на тех же условиях, которые есть, но не на длительный срок», — сказал Оржель.

По мнению эксперта по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Дениса Саквы, краткосрочный контракт с «Газпромом» на транзит российского газа Украине не выгоден. «В тот момент, когда „Газпром“ закончит строить „Северный поток-2“, он сможет обходиться без украинской ГТС. Сейчас украинские переговорные позиции лучше, и этим надо пользоваться, особенно когда „Газпрому“ ограничили доступ к газопроводу OPAL», — считает Саква.

Как известно, 14 сентября, выполняя решение суда ЕС общей юрисдикции, «Газпром» снизил прокачку газа по газопроводу OPAL, который является восточным отводом от «Северного потока» и идет от балтийского побережья ФРГ в Чехию.