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«Энергоатом» на скидках Ахметову и Коломойскому потерял за неделю 65 млн грн

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«Энергоатом» на скидках Ахметову и Коломойскому потерял за неделю 65 млн грн

Обособленное подразделение ГП «НАЭК «Энергоатом» «Энергоатом Трейдинг» 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключил соглашения с ООО «Юнайтед Энерджи» и ООО «Д. Трейдинг» с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены −42%, сообщает ZN.UA

На аукционе продали 168 000 МВт*ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт*ч досталось «Юнайтед Энерджи» из группы Игоря Коломойского и «Д. Трейдинг» из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на Рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800-940 грн за МВт*ч.

Таким образом, в пятницу 13-го ноября «Энергоатом» получил около 60 млн грн. Это уже с учетом рыночных скидок.

Перед этим, в среду 11 ноября, «Энергоатом» продал 37 000 МВт*ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на РДН. Электроэнергия была продана «Мариупольскому меткомбинату им. Ильича» из группы Ахметова. На этой сделке «Энергоатом» получил у 5 млн грн. прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).

Таким образом, только за два аукциона на одну неделе «Энергоатом Трейдинг» получил более 65 млн грн.

«Мариупольский меткомбинат им. Ильича» входит в холдинг «Метинвест», мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов. Ему же принадлежит и холдинг ДТЭК, трейдером которого является упомянутое «Д. Трейдинг».

Столичную «Юнайтед Энерджи» записано на директора Андрея Короткевича-Лещенко, что руководил профсоюзом дочернего предприятия «Газ-Тепло» НАК «Нафтогаз Украины». «Юнайтед Энерджи» поставляет электроэнергию на предприятия с орбиты группы «Приват».

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Сама «Юнайтед Энерджи» является одним из крупнейших покупателей электроэнергии «Центрэнерго». В том числе и той, что предприятие получает от «Укрэнерго» для балансировки рынка вследствие дисбаланса из-за чрезмерно проданные объемы продукции ТЭС, которая еще не выработана. Тогда их замещают более дешевой электроэнергией атомных станций. По данным программы «Схемы» , таким образом «Центрэнерго» за полгода получил от «Укрэнерго» электроэнергии ниже рыночной цены почти на 3 млрд грн.

Ринат Ахметов, Энергоатом, Игорь Коломойский
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