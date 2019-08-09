Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно — попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).

Важный момент: санкции были введены Кабмином Украины как ответная мера на решение о санкциях в отношении украинских товаров со стороны правительства Российской Федерации в апреле этого года.

Почему из всего перечня санкций, в который попали также цемент, фанера, корма для животных и продукция машиностроения и многое другое, именно минеральные удобрения из России — это отдельный важный вопрос?

В первую очередь потому, что российские минеральные удобрения в последние годы стали частью внешней торговой политики РФ по захвату иностранных рынков. Российский химпром давно ведет себя на внешних рынках крайне агрессивно, и Украина не стала исключением.

Для давления и уничтожения конкуренции используется старое проверенное средство — дешевый «газпромовский» газ, который в себестоимости производства минеральных удобрений составляет около 80%. Имея такое (не)конкурентное преимущество, российские корпорации при поддержке «Газпрома» начали войну за мировые рынки, и первой на этом пути оказалась именно Украина. Где химические предприятия оказались на грани смерти именно из-за высоких цен на газ, спровоцированных политикой РФ. Круг замкнулся.

Вроде бы все понятно. Москва ввела ограничения в апреле — мы симметрично ответили в мае.

Но в последнее время разворачивается странная дискуссия о том, настолько ли полезны санкции в отношении РФ для разных секторов украинской экономики, и не нужно ли вообще отказаться от таких резких движений в отношении российского импорта, от которого Украина якобы зависима.

Давайте внимательно разберемся с каждым пунктом подобных заявлений.

По мнению противников санкций, эмбарго на российские удобрения, видите ли, «негативно сказывается на отечественных сельхозпроизводителях». «Аграрные холдинги вынуждены переплачивать за отечественные дорогие удобрения, когда на рынке есть дешевые российские» — это вообще старая песня, запущенная российскими лоббистами через своих представителей в Украине три-четыре года назад. В переводе это звучит так — мы «убиваем» украинскую промышленность, в том числе и украинский химпром политикой «Газпрома» и Кремля, в результате чего ваши заводы не могут работать, поэтому давайте ваш АПК будет покупать у нас на полмиллиарда долларов в год удобрений, а за это мы пока что мы побалуем вас привлекательной ценой.

Именно так выглядит гибридная торговая война.

Второй аргумент вообще убийственный — «введение Киевом санкций провоцирует торговую войну с Россией».

Для начала нужно отметить, что майские санкции в отношении российского химпрома — мера выстраданная, вынужденная и с бородатой историей. Первые антидемпинговые меры против российских удобрений были введены в Украине еще в 2004 году. Все эти годы правительства с разной результативностью использовали протекционистские меры для защиты украинского производителя химических удобрений.

Ситуация кардинально изменилась после 2014 года. Война внесла свои коррективы. Цены на газ выросли в разы. А именно он является главной составляющей производственного цикла. Российские химические компании воспользовались ситуацией и решили посадить наших аграриев на демпинговую иглу. Благо в этом им помогли наши же трейдеры, ориентированные на российскую продукцию и сверхприбыли.

По информации РБК-Украина, объем украинского рынка минеральных удобрений — чуть менее 1 миллиарда долларов в год. Почти половину из этой суммы получали россияне, беспрепятственно продавая в Украине свою продукцию даже во время войны. При этом, начиная с 2014 года доля импорта на рынке азотных удобрений в Украине стабильно росла и к 2017 году перевалила 50%. Многие эксперты говорят, что почти весь объем импорта обеспечивали в основном российские предприятия. Все три года войны.

Еще в 2017 году группа «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука в своем докладе сообщила, что в Украине фактически сформировалась монополия российских компаний, которые начали диктовать рынку свои условия.

В 2017 на критическую ситуацию обратили внимание в СНБО, а в 2018 году наступила очередь Кабмина — была введена специальная антидемпинговая пошлина на российские минеральные удобрения по примеру многих европейских стран, также вынужденных защищать свой рынок от российской экспансии.

Казалось бы, полное эмбарго на ввоз российских минеральных удобрений в Украину из России в мае этого года должно было окончательно поставить точку в этом вопросе. Украинские химические заводы пообещали перекрыть все потребности рынка, и даже снизить цены за счет увеличения объемов продукции и благоприятной ситуации с ценами на газ.

Однако и это не остановило русских. В бой пошли лоббисты российских компаний, почему-то называющие себя украинскими аграриями, а также пул «экспертов» и участников рынка, рассказывающих о «тяжелом бремени украинского агрария, вынужденного покупать дорогие удобрения», об «украинских олигархах-монополистах» и так далее.

Не обошлось в этой истории и без «полезных идиотов», воспринявших тезис российской пятой колоны об олигархах в химической промышленности за «чистую монету».

В этой торговой войне России против Украины, вне зависимости от распространяемых российскими лоббистами тезисов, все очень просто. Россияне демпинговали на минеральных удобрениях. Сажали украинских сельхозпроизводителей на свою иглу низких цен. Останавливали наши химические предприятия. РБК-Украина пишет, что остановка украинских химических предприятий в 2017 году на фоне российского демпинга привела к тому, что цены на российские удобрения мгновенно выросли до уровня импортного паритета с другими странами. В итоге — россияне выбивали украинских и других производителей с рынка. А потом, когда восстановить производство удобрений было бы уже невозможно (в лучшем случае на это требуются месяцы), мы бы получили абсолютно новую форму контроля нашего АПК российскими компаниями.

Пять лет звучат разговоры об успешном отказе от российской «газовой иглы», в которых то и дело слышны крики то о «зраде», то о «перемоге», на фоне которых никто так и не обратил внимание, как РФ зашла в Украину со стороны аграрного сектора. Мы же все последние пять лет строили «аграрную супердержаву», помните? Вот нам и решили «помочь».

Однако с такого рода зависимостью нужно заканчивать. Компаниям страны-агрессора нечего делать на украинском рынке, особенно там, где газ продолжает использоваться как инструмент захвата и монополизации рынка. Новому Кабинету Министров Украины, появление которого ожидается в сентябре, следует помнить одну простую вещь: зависимость от минеральных удобрений из РФ — это та же «газовая игла», только в профиль.

По словам главы Ассоциации Агрохимиков Украины Сергея Рубана, сегодня украинский химпром готов обеспечивать спрос, например, по карбамиду на 250%. По селитре — полностью. Отечественные производители могут поставлять на рынок 1,5-1,8 млн т аммиачной селитры.

Что касается калийных удобрений, сегодня в Западной Украине рассматривается реализация проекта по возобновлению их производства. Но пока этот производитель не является конкурентом крупным поставщикам удобрений из Беларуси, России или Германии. К сожалению, сегодня калийные рудники в Украине не разрабатываются, это очень дорого. Но об этом тоже нужно думать.

Руководство компаний по производству минеральных удобрений также говорит, что существуют способы не только наращивания производства и импортозамещения российской продукции, но и удешевления ее.

Что для этого нужно? В первую очередь — удерживать санкции. Приучать рынок к жизни без российских удобрений. Дать четко понять, что подход «дешевая цена — это отлично, берем и покупаем» в экономике не работает. И международная торговля тоже так не работает. Тем более не работает, когда речь идет о войне.

Следить за тем, чтобы российская продукция не попадала в Украину в поставках тех же минеральных удобрений из других стран, которые Украина готова принимать на своем рынке. Потому что нет ничего хуже, чем ввести санкции, а потом оказаться неспособными контролировать их выполнение. Это позор для любого правительства любой страны.

Сегодня стоит вопрос о выживании целой отрасли — украинской химической промышленности. А если смотреть шире, то и будущего сельского хозяйства. Производство удобрений и сельское хозяйство — это по большому счету одна большая сфера, неразрывно связанная друг с другом. Власть должна защищать рабочие места и своего производителя. Это нормально в мире глобальной торговли. Когда идет война — нужна защищать своих, а не открывать ворота врагу.

Мне лично хотелось бы, чтобы будущий Кабмин, созданный на базе моно-большинства партии «Слуга народа», исповедовал именно такой подход — даже не патриотический, а прагматичный и рациональный.