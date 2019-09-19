Премьеру Канады пришлось извиняться за фотографию 18-летней давности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
«Тогда мне следовало хорошо подумать, но я этого не сделал, а в итоге сделал то, что сделал, и мне очень жаль», — приводит агентство слова Трюдо, когда он комментировал журналистам публикацию The Times. «Я надел костюм Аладдина и наложил грим. Я не должен был этого делать», — сказал Трюдо.
Издание ранее опубликовало снимок, на котором Трюдо изображен с тюрбаном на голове, на лице будущего премьера грим черного цвета. Сообщалось, что снимок был сделан в 2001 году во время тематической вечеринки «Арабские ночи» в школе West Point Grey Academy в Ванкувере, где тогда работал 29-летний Трюдо. Издание пишет, что снимок был опубликован в ежегодном номере журнала школы за 2000–2001 годы. Копию этого номера The Times получила лишь недавно.
На вопрос журналистов, считает ли он фотографию расистской, Трюдо ответил: «Да, считают. Тогда я не считал это расизмом, но теперь-то мы стали умнее».
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