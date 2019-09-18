Дочь пресс-секретаря Путина написала о попытке госпереворота в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
«А может быть все не так, как выглядит на самом деле? Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков, одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства, в том числе? Ведь, наблюдая за происходящим, находясь в здравом уме, начинаешь сомневаться в том, что все это делается с ведома и согласия президента», — написала Елизавета Пескова в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Отметив, что в России все чаще можно увидеть, как суды «плюют в лицо здравому смыслу», Пескова назвала обвинения в адрес Устинова абсурдом.
«И снова вопрос: «как можно обвинять человека в том, чего просто не было?» Я находилась в Париже во время митингов желтых жилетов и знаю, что такое настоящие массовые беспорядки», — добавила она.
Напомним, что 16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил актера Устинова к 3,5 года колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа 3 августа, в день несанкционированной акции в Москве. По версии следствия, 3 августа, во время задержания Устинова силовик вывихнул плечо. Сам Устинов не признал вину. Приговор вызвал широкий общественный резонанс в России.
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