Зеленский поговорил с Трюдо про Донбасс и сбитый Боинг

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на Донбассе, возможность продолжения миссии UNIFIER и борьбу за справедливую компенсацию семьям жертв сбитого в Иране самолета рейса PS752.
«Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии „UNIFIER“ и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв катастрофы PS752», — написал Зеленский на своей странице в Twitter во вторник.
Напомним, рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) «Международных авиалиний Украины» потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за «вражескую цель».
В начале января этого года стало известно, что суд в канадской провинции Онтарио постановил выплатить за счет Ирана компенсацию в размере 107 млн канадских долларов (около $84 млн) семьям шести канадцев, погибших в авиакатастрофе.
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