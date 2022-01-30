Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена с Зеленским

Экс-президент США Дональд Трамп назвал на митинге в американском штате Техас телефонный разговор своего преемника Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским неудачным, если даже половина того, что о нем рассказывают, окажется правдой.
По данным СМИ, оба лидера разошлись в оценках угрозы, которую они видят в присутствии российских войск вблизи границ Украины, и вероятности вторжения.
«Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок», — сказал Трамп.
«Президент Украины вроде бы говорил Байдену: „Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся“. Вы можете в это поверить?» — добавил он.
Напомним, что первый звонок самого Трампа Зеленскому, имевший место в сентябре 2019 года, стал основанием для импичмента, который объявила Трампу палата представителей, но торпедировал сенат. Противники экс-президента пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании «Бурисма».
Трамп вспомнил и свой звонок, который, по его словам, был сделан лишь для того, чтобы поздравить Зеленского с избранием, и карьеру сына нынешнего американского лидера, который в прошлом в качестве вице-президент курировал украинскую проблематику.
«Вы можете представить себе, что Хантер Байден зарабатывал 83 тысячи долларов в месяц и получил 3 миллиона при подписании контракта? Даже хотя он ничего не знал о нефти. Вам стоило приехать в Техас и взять любого из здесь присутствующих», — сказал он.
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