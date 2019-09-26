Байден прокомментировал появившуюся запись разговора Зеленского и Трампа

Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных.

«Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего», — написал политик в своем Twitter.

Напомним, накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Ранее The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского в телефонном разговоре, который состоялся в июле. Американский президент якобы призывал активизировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США и соперника Трампа по предвыборной гонке 2020 года Джозефа Байдена. В стенограмме разговора о военной помощи ничего не говорилось, однако Трамп просил Зеленского «взглянуть» на ситуацию с расследованием против сына Байдена Хантера, входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.