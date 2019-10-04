Зеленскому предлагали статусный визит в Вашингтон в обмен на расследование против Байдена

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в июле 2019-го обещал помощнику Зеленского Андрею Ермаку, что украинский президент получит приглашение в Вашингтон в обмен на расследование в отношении Джона Байдена.

Об этом свидетельствует информация обнародованной переписки Волкера, передает Радио Свобода.

«Получил ответ из Белого дома: если президент З. убедит Трампа, что проведет расследование и узнает, что на самом деле происходило в 2016 году», мы назначим дату визита в Вашингтон«, — говорится в сообщении Волкера 25 июля.

Того же дня президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому.

Через день Ермак ответил Волкеру, что разговор прошел хорошо, но сделка провалилась, поскольку Ермак не смог выдать заявление о расследовании. В итоге оба президента встретились в кулуарах заседания Генассамблеи ООН, но не в Белом доме в Вашингтоне.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которая состоялась 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена — Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.