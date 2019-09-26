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Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт

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Последствия законопроекта № 1210 для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года, - эксперт

Последствия законопроекта № 1210 об изменениях в Налоговый кодекс для украинской экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года. Об этом заявил президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков для статьи «Марионетки Коломойского: Почему налоговый комитет Рады идет на поводу у олигарха» на сайте 112.ua.

«Последствия, которые могут быть для экономики (в результате принятия законопроекта № 1210 в нынешней редакции, — ред.), могут запомниться, как запомнился 2008 год, когда экономика рухнула, обвалился курс гривны», — говорит Александр Каленков.

В материале говорится об изменениях в Налоговый кодекс, которые инициировал глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Участники рынка уже буквально завалили профильный комитет письмами с предупреждениями о том, что предлагаемые изменения могут обвалить ведущие по налоговым поступлениям отрасли экономики и спровоцировать катастрофические последствия. Бизнес выступает против предложенных инициатив, поскольку в них речь идет о повышении акцизов на сигареты, отмене стимулирующей ставки на добычу нефти и газа, повышении ренты на добычу ЖРС и т. д. При этом изменения никак не затрагивают бизнес олигарха Игоря Коломойского.

Все перечисленные инициативы могут иметь серьезные последствия для украинской экономики. В частности, изменения, предложенные для отрасли добычи ЖРС, могут нанести огромный удар по металлургической промышленности и привести к обвалу курса гривны, в результате сокращения объемов экспорта и, соответственно, поступлений валютной выручки, предупреждают участники рынка и эксперты.

Если изменения будут приняты в нынешнем виде, соотношение ренты к коммерческой прибыли будет в 10 раз выше, говорит Александр Каленков.

И это при том, что на европейских рынках ЖРС главный конкурент Украины — Россия и прежде всего компания «Металлоинвест» Алишера Усманова, известного олигарха, близкого к Владимиру Путину.

Примечательно, что изменения в подходах к налогообложению железорудной отрасли появились после интервью Коломойского в одном из украинских изданий, в котором он говорил о якобы сверхприбылях украинских ГОКов, добывающих ЖРС, и призывал власти ввести ограничения на ее экспорт.

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«Я читал интервью Игоря Валерьевича Коломойского, в котором он говорит о прибыльности железорудного бизнеса, причем говорит абсолютно необоснованно, не с цифрами... у меня такое ощущение это было сделано специально... чтобы привлечь внимание, достаточно провокационно. Но он может позволить себе все что угодно говорить, главное — что будут делать люди, непосредственно принимающие законодательные решения, депутаты», — сказал Каленков.

рента, руда, Александр Каленков
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