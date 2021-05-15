Как «заслуженные железнодорожники» становятся «почетными металлургами», не приходя в сознание

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается пиар-кампания за повышение налогов и ренты для горнодобывающих предприятий. Главным рупором идеи повысить ренту на добычу железной руды для украинских предприятий сделали бывшего журналиста Сергея Лещенко.

Вот типовой образец его творчества из Telegram-канала Лещенко:

«Речь идет о ренте на добычу железной руды, которая на этой неделе установила рекорд 21 века, достигнув 215 долларов за тонну, из которых бюджет получит от силы 4 доллара. Это явно несправедливо, ведь недра принадлежат народу Украины, а не олигарху Ахметову».

Но серьезной ошибкой авторов пиар-кампании, которая поставила под вопрос весь «блицкриг», стало привлечение бывшего журналиста и нынешнего «заслуженного железнодорожника» Сергея Лещенко. И вот почему.

Во-первых, накопился целый список претензий к самому Лещенко. Те времена, когда его воспринимали как «честного журналиста» и «правдоруба», давно закончились. И благодарить за такую «подмоченную репутацию» Лещенко должен сам себя. Можно вспомнить и квартирные скандалы, и зарплату в 300 тысяч гривен в наблюдательном совете «Укрзалізниці», которую получает полностью некомпетентный в делах железной дороги Лещенко, и более мелкие прегрешения.

Что касается квартиры в элитном ЖК на ул. Ивана Франко в Киеве, то из-за этого скандала Лещенко заслужил прозвище «бабы на хату дали», потому что не смог толком объяснить, откуда взял несколько миллионов налички, чтобы заплатить за дорогостоящее жилье.

Людей также раздражают, если не сказать бесят, несколько миллионов зарплаты, которые Лещенко ежегодно получает в наблюдательном совете УЗ, в то время как госпредприятие, будем говорить честно, довели до банкротства. Честно говоря, когда читаешь в СМИ, что «Укрзалізниця» по итогам 2020 года получила 11,9 миллиарда гривен убытка (?!!), а Лещенко выписывают по 200-300 тысяч зарплаты за такие «достижения», то любому нормальному человеку такой «наблюдательный совет» хочется поставить «к стенке».

Но самое главное, что заявления Лещенко опровергают профильные эксперты в металлургии. Глава объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков с помощью конкретных цифр доказал, что на самом деле Лещенко и сам не знает, что он хочет повысить, потому что ... «заслуженный железнодорожник» просто не в курсе, какие налоги и сборы платят горнодобывающие комбинаты.

«В СМИ тиражируются публикации о том, что горнодобывающие предприятия Украины платят низкую #рентную_ставку на добычу #железной_руды — 4 доллара США за тонну.

Однако такие заявления являются абсолютно #манипулятивными. Напомню, что рентная ставка — это всего лишь один из платежей, которые бизнес направляет в государственный бюджет. В целом же налоговая нагрузка на тонну железорудного концентрата составляет — 43 доллара США, а это в десять раз выше озвученной в СМИ суммы!» — написал Каленков в Facebook.

Разберем позицию профессионального металлурга по пунктам. Во-первых, горнодобывающие компании платят не только ренту, как пишет Лещенко, а несколько платежей.

Во-вторых, в сумме платежи горняков составляют 43 доллара с каждой тонны железорудного концентрата. То есть, 4 доллара Лещенко — это то ли некомпетентность, то ли неправда, а скорее и то, и другое.

В-третьих, 215 долларов за тонну — это тоже манипуляция, потому что цены на железную руду на мировом рынке подвержены серьезным колебаниям. Например, недавно тонна железорудного концентрата стоила 40, из-за проблем с поставками из ЮАР и Бразилии сейчас стоит 215, завтра может упасть назад до 40 долларов.

Вот почему идея привлечь Лещенко в качестве рупора кампании по повышению — это ошибка. Потому что спикеры с плохой репутацией работают «в минус» самой идее по повышению отчислений для горнодобывающих комбинатов, кто бы за ней ни стоял — олигарх Коломойский, Офис президента и т.д...