Принятие законопроекта 1210 спровоцирует социальный взрыв, - политолог

Принятие законопроекта 1210 оставит без работы тысячи людей, в том числе, в родном городе президента — Кривом Роге. Последствия этого законопроекта спровоцируют социальный взрыв и обрушат рейтинг Зеленского.

Такое мнение в эфире 5 канала высказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

«Две тысячи человек в Кривом Роге выкинут на улицу. Потому что если этот законопроект (законопроект 1210. — Ред.) будет принят, рента [на добычу железной руды] возрастет и будет намного выше, чем в Российской Федерации. Россия этим воспользуется и свой металл будет даже в Украине продавать. А украинские предприятия, в частности, Днепропетровский металлургический завод, Южный горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге, другие предприятия ГМК просто остановятся. Люди окажутся на улице и вынуждены будут ехать в Польшу или Германию», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, инициаторы законопроекта 1210 бьют не только по горно-металлургическому комплексу, но и по рейтингам действующего президента. Особенно на фоне существенных преференций, создаваемых для предприятий, подконтрольных бизнесмену Игорю Коломойскому — в частности, его ферросплавных заводов.

«Бьют по родному городу президента, по Кривому Рогу. Бьют по ключевым вопросам, которые подбивают рейтинг президента. И я себе задаю вопрос: а президент понимает, что это удар по нему? Пытается что-то делать для того, чтобы Коломойский выходил из его орбиты и не влиял так негативно? Потому что если так пойдет дальше, то у все большего числа украинцев возникнет впечатление, что фамилия настоящего президента Украины — не Зеленский. Ведь слишком сильно на все ключевые процессы и на нашу жизнь влияет Игорь Коломойский», — подчеркнул Васильев.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции «Слуга народа» подали в Верховную Раду законопроект 1210, который, в частности, предусматривает резкое увеличение базы налогообложения для ряда отраслей промышленности и устанавливает самую высокую в мире рентную плату на добычу железной руды.

Эксперты и представители ГМК резко раскритиковали предложенные изменения как такие, что уничтожат ряд отраслей промышленности, приведут к закрытию около 70% предприятий горно-металлургического комплекса и оставят без работы тысячи людей.

Пока поиск компромисса между государством и бизнесом проходит сложно. Между тем в городах, где сконцентрировано наибольшее количество предприятий ГМК, уже начались протесты работников, которые требуют остановить непродуманные изменения и предотвратить возможное уничтожение отрасли.