Зеленский рассказал, почему нет обещанных посадок коррупционеров

Президент Владимир Зеленский объясняет, что в вопросе «посадок» коррупционеров связан законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы.
Об этом, как передает Украинская правда, Зеленский заявил во время встречи с журналистами на фудкорте.
«Когда я пришел, на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели.. все сказали „ай яй яй“, президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: „ок“ , а я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя... А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: „этот человек убивает, лжет, был депутатом“.. я могу их спросить: где посадки людей. Ну можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние», — заявил он.
Президент рассказал, что регулярно собирает совещания с правоохранителями и «не влияя», спрашивает о результатах расследований.
Также он отметил, что поставил дедлайн правоохранителям — до 1 ноября показать результаты расследования ряда резонансных уголовных дел.
«Первого ноября они должны показать результат по нескольким громким делам», — сказал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал на сегодня так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.
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