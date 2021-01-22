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За год к уголовной ответственности привлекли менее 1000 коррупционеров

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За год к уголовной ответственности привлекли менее 1000 коррупционеров

В течение 2020 года в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), были внесены сведения о 5131 человеке. Из них к уголовной ответственности были привлечены 993 человека.

Об этом сообщает НАПК на своей странице в Фейсбуке.

«В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отработали 13 142 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Из этих решений в Реестр коррупционеров внесены сведения о 5131 человека», — отметили в Агентстве.

В частности, 993 человека привлечены к уголовной ответственности; 4001 человек — к административной ответственности; на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.

Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки (604 человека), декларирование недостоверной информации (116 человек), злоупотребление влиянием (89 человек).

К административной ответственности привлекали за несвоевременную подачу декларации (3742 человек), несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов (165 человек) и др.

Чаще всего как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.

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Дисциплинарные взыскания чаще всего наложенные за: нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов — на 31 человека; нарушение ограничений относительно использования служебных полномочий и получение неправомерной выгоды или подарка — 24 человек; несвоевременное представление декларации — 17 человек.

Кроме того, в течение 2020 года из Реестра коррупционеров изъят 21 человек: 15 человек на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесения оправдательного приговора, отмены постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушения;

6 человек на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.

НАПК, коррупционеры
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